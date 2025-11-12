İsrail, sınır dışı ettiği Filistinli esirlerin aileleriyle bir araya gelmesini engelliyor

İsrail'in Filistinli esir ailelerinin, Mısır'a seyahatine izin vermediği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, yaptığı yazılı açıklamada, onlarca esirin sağlık sorunları yaşadığını, tıbbi bakıma ve aile fertlerinin varlığına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Zeğari, İsrail hapishanesinde 23 yılını geçiren ve sene başında serbest bırakıldıktan sonra gönderildiği Mısır'da tedavi altına alınan 71 yaşındaki Abdurrahman Salah'ı örnek verdi.

Zeğari, "İsrail, yıllarca bu insanların hürriyetlerini ellerinden aldı. Bununla da yetinmeyip serbest bırakılmalarından sonra da ailelerinin yanlarına gitmesine engel olarak onları cezalandırmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Mısır'da vefat eden Filistinli esir, son ana kadar ailesini göremedi

Serbest bırakılan Filistinli esir Mutasım Redad'ın Mısır'da vefat ettiğini ve son ana kadar ailesini göremediğini aktaran Zeğari, İsrail'in bu uygulamasını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirdi.

Zeğari, uluslararası topluma, bu politikaya son verilmesi ve sınır dışı edilen esirlerin ailelerine yakınlarını görme izni verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Esirler Cemiyetinin daha önceki açıklamasında, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana serbest bıraktığı esirlerden 383'ünü Mısır'a sınır dışı ettiği ve bu kişilerin hâla Mısır'da olduğu ifade edilmişti.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için Ürdün'ü kullanması gerekiyor zira İsrail üzerinden çıkmalarına izin verilmiyor.