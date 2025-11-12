Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2025 17:29

İsrail, sınır dışı ettiği Filistinli esirlerin aileleriyle bir araya gelmesini engelliyor

İsrail makamlarının, serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a sınır dışı edilen Filistinli esirlerin, aileleriyle bir araya gelmesine engel olduğu belirtildi.

İsrail, sınır dışı ettiği Filistinli esirlerin aileleriyle bir araya gelmesini engelliyor

İsrail'in Filistinli esir ailelerinin, Mısır'a seyahatine izin vermediği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, yaptığı yazılı açıklamada, onlarca esirin sağlık sorunları yaşadığını, tıbbi bakıma ve aile fertlerinin varlığına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Zeğari, İsrail hapishanesinde 23 yılını geçiren ve sene başında serbest bırakıldıktan sonra gönderildiği Mısır'da tedavi altına alınan 71 yaşındaki Abdurrahman Salah'ı örnek verdi.

Zeğari, "İsrail, yıllarca bu insanların hürriyetlerini ellerinden aldı. Bununla da yetinmeyip serbest bırakılmalarından sonra da ailelerinin yanlarına gitmesine engel olarak onları cezalandırmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Mısır'da vefat eden Filistinli esir, son ana kadar ailesini göremedi

Serbest bırakılan Filistinli esir Mutasım Redad'ın Mısır'da vefat ettiğini ve son ana kadar ailesini göremediğini aktaran Zeğari, İsrail'in bu uygulamasını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirdi.

Zeğari, uluslararası topluma, bu politikaya son verilmesi ve sınır dışı edilen esirlerin ailelerine yakınlarını görme izni verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Esirler Cemiyetinin daha önceki açıklamasında, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana serbest bıraktığı esirlerden 383'ünü Mısır'a sınır dışı ettiği ve bu kişilerin hâla Mısır'da olduğu ifade edilmişti.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için Ürdün'ü kullanması gerekiyor zira İsrail üzerinden çıkmalarına izin verilmiyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Avustralya'da ihtiyacı olan yaklaşık 500 bin kişi, ruh sağlığı hizmetlerine erişemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
19:02
DMM'den "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasına yalanlama
19:07
İşgalci İsrailliler, ordu koruması altında Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alıyor
18:51
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
19:29
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmeli
18:40
BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı
Kriz yaşanan bölgelere yardım ulaştırılacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Kriz yaşanan bölgelere yardım ulaştırılacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
FOTO FOKUS
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ