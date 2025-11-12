Avustralya'da ihtiyacı olan yaklaşık 500 bin kişi, ruh sağlığı hizmetlerine erişemiyor

Verimlilik Komisyonu, 3 yıl önce imzalanan "Ulusal Ruh Sağlığı ve İntiharı Önleme Anlaşması"nın son incelemesine ilişkin açıklama yaptı.

ABC News'ün haberine göre, açıklamada, her 5 Avustralyalıdan birinin her yıl ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olduğu ülkede, ruh sağlığı hizmetlerindeki yetersizliğin her yıl görülen 3 bin intihar üzerinde etkisi olduğu ve anlaşmanın "başarısız olduğu" ortaya koyuldu.

Ciddi veya orta seviyede ruh sağlığı sorunları yaşayan yaklaşık 500 bin Avustralyalının, "gerekli şartları sağlayamadığı için" bu ruh sağlığı hizmetlerinden mahrum olduğu kaydedilen açıklamada, bu konuda "derhal adım atılması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, anlaşmanın imzalanmasından bu yana geçen 3 yılda ruh sağlığı ve intihar önleme hizmetlerine erişimi olan insanlar için çok az gelişim görüldüğü ve anlaşmanın yeniden yazılması gerektiği ifade edildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler yaptığı açıklamada, bulguları, ülkedeki eyaletlerin sağlık birimleriyle görüşeceklerini ve insanların ihtiyaçlarına ilişkin yapılabilecekleri ele alacaklarını belirtti.