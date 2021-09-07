İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.