Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AA]
İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.
Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.
İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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