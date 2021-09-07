Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da onlarca kişi toprak kaymasını yakından izlemek istedi
Hindistan'da meydana gelen toprak kayması sırasında kalabalık bir grubun vurdumduymazlıkları, bu kadar da olmaz dedirtti. Toprak kaymasını yakından izleyip kayda almaya çalışan onlarca kişi, ölümün kıyısından döndü.
Devasa kayaların düşmesine aldırış etmediler. Toprağın ve kayaların düştüğü yerin birkaç metre yakınında durup fotoğraf ve video çekmeye çalıştılar.
Olay Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yaşandı. Shimla kentinin dağlık kesimindeki bir yolun kenarındaki yamaçta toprak kayması meydana geldi.
Canlarından oluyorlardı
Yetkililer, yolu tedbir amaçlı kapattılar ancak bir grup, toprağın ve kayaların döküldüğü alanın birkaç metre yakınında durdu, cep telefonu ile görüntü kaydetmeye çalıştı.
Grup, yoğunluğu artarak kendilerine doğru gelen kayalardan ve topraktan son anda kurtuldu.
Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.
Etiketler: Hindistan
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