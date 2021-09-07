Devasa kayaların düşmesine aldırış etmediler. Toprağın ve kayaların düştüğü yerin birkaç metre yakınında durup fotoğraf ve video çekmeye çalıştılar.

Olay Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yaşandı. Shimla kentinin dağlık kesimindeki bir yolun kenarındaki yamaçta toprak kayması meydana geldi.

Canlarından oluyorlardı

Yetkililer, yolu tedbir amaçlı kapattılar ancak bir grup, toprağın ve kayaların döküldüğü alanın birkaç metre yakınında durdu, cep telefonu ile görüntü kaydetmeye çalıştı.

Grup, yoğunluğu artarak kendilerine doğru gelen kayalardan ve topraktan son anda kurtuldu.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.