Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'deki uçurtma festivalinde keyifli anlar yaşandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Uçurtmalar havalandı. Gökyüzü renklendi. İngiltere'nin Blackpool kentinde düzenlenen uçurtma festivalinde keyifli anlar yaşandı. Yüzlerce uçurtma gökyüzüne bırakıldı.
Gökyüzü, birbirinden ilginç şekil ve büyüklükte uçurtmalarla renklendi.
İngiltere'nin Blackpool kenti iki yıl aradan sonra geleneksel uçurtma festivaline sahipliği yaptı.
Gökyüzü uçurtmalarla renklendi
Festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Uçurtma severler uçurtmaların dansıyla keyifli anlar yaşadı.
Etiketler: İngiltere
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