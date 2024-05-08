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Dünya
AA 08.05.2024 11:48

İsrail Refah'ta son 24 saatte 35 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 35 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.

İsrail Refah'ta son 24 saatte 35 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Refah'taki Kuveyt Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun son 24 saatte kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 35 kişinin naaşı ve saldırılarda yaralanan 129 kişi hastaneye ulaştırıldı.

İsrail savaş uçaklarının sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu, cesetlerinin büyük kısmının parçalanmış olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail Refah'ta son 24 saatte 35 Filistinliyi öldürdü

Refah kentinin doğusundaki çeşitli bölgelere ağır saldırılar düzenleyen İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün akşamdan bu yana devam eden saldırılarda boş arazileri, sivillere ait evleri ve belediye binasını hedef aldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını açıklamıştı.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun X platformundaki hesabından bugün yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), Gazze'den düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için yeniden açtığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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