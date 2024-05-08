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Dünya
AA 08.05.2024 11:42

Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü

Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış sırasında sorun yaşadı; uçak kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştü.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." denildi.

Soruşturma başlatıldı

Pilota ilk yardım yapıldı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamaya göre, ülkede bu tarz kazalar son derece nadir yaşanıyor.

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