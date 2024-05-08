Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış sırasında sorun yaşadı; uçak kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştü.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." denildi.

Soruşturma başlatıldı

Pilota ilk yardım yapıldı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamaya göre, ülkede bu tarz kazalar son derece nadir yaşanıyor.