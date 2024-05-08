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Dünya
AA 08.05.2024 10:51

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'." ifadesini kullandı.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün
[Fotograf: Reuters]

Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün.'" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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