Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi, Filistinli çocuğu okulunda gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu, okuluna baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.
Hafif yaralandığı aktarılan Yahudi yerleşimci kadının tedavi için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Olayın ardından çevrede arama çalışması yürüten İsrail polisi, yakındaki bir okula baskın düzenleyerek Filistinli bir çocuğu "bıçaklı saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Bu arada polisin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yolları kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Kudüs
Son Haberler
- 11:14
- 11:12
- 11:25
- 11:11
- 11:10
Sıradaki Haber
Meksika'da havai fişek tesisindeki patlamada 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz