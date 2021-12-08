Meksika'nın Puebla kentinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi.

Puebla Sağlık Bakanı Ana Lucia Hill, eyaletin başkenti Puebla kentinin doğusunda yer alan bir havai fişek tesisindeki patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Hill, patlama nedeniyle aralarında 2 çocuğun da olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Puebla Valisi Miguel Barbosa da yaptığı açıklamada, söz konusu tesisin yasa dışı olduğunu ve havai fişekle ilgili kaydının bulunmadığını açıkladı.

Eyalet yetkilileri, tesiste havai fişek üretiminin mi yoksa satışının mı yapıldığının henüz bilinmediğini duyurdu.

Ulusal Muhafızlar'ın olay yerinden servis ettiği fotoğraflarda, patlamanın etkisiyle tesisin enkaza dönüştüğü, çevredeki araçların yandığı ve evlerin duvarları zarar görüldüğü tespit edildi.

Meksika yasalarına göre, havai fişek gibi maddelerin yapım veya satışıyla ilgili tesisler için Savunma Bakanlığı’nın izni gerekiyor.