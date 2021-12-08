Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Fukuşima açıklarında yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre eyaletler Miyagi, Aomori ve İwate'de hissedildi.
JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını duyurdu.
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