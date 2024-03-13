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Dünya
AA 13.03.2024 00:23

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu "polise havai fişek atmaya hazırlandığı" gerekçesiyle ateş açarak öldürdü.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Şuafat Mülteci Kampı çıkışındaki kontrol noktası açıklarında gerçek mermiyle 12 yaşındaki Rami Hamdan el-Halhuli'yi öldürdüğünü belirtti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde çıkan olaylarda, "polis memurunun bölgedeki birliklere karşı doğrudan havai fişek atmaya hazırlanan bir kişiye bir el ateş açtığı" aktarıldı. İsrail polisinin yaralıyı gözaltına aldığı ve hastaneye kaldırdığı duyuruldu.

İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldüren polis memurunu desteklediğini duyurdu.

Ben-Gvir, paylaşımında, "Kendisine ve bölgedeki birliklere havai fişek atma girişiminde bulunan teröristi öldüren polis memuruna selam duruyorum. Teröristlere böyle azim ve isabetle karşı konulmalı." ifadelerine yer verdi.

Şuafat Mülteci Kampı'nda minarelerden yapılan anonsta, 12 yaşındaki el-Halhuli'nin öldürülmesine karşı genel grev ilan edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddeti sonucu 425 Filistinli hayatını kaybetti.

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