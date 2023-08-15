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Dünya
AA 15.08.2023 15:01

İsrail ordusu Yahudi yerleşim birimine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu Yahudi yerleşim birimine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, askerlerin Batı Şeria'da fırlatılan roketin kalıntılarına rastladığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda zarar gören olmadığı ifade edilerek parçaların incelemeye alındığı, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı olduğu ifade edilen Cenin'deki El-Ayaş Tugayı'na ait Telegram kanalında, Şaked Yahudi yerleşim birimine "Kassam-1" roketi fırlatıldığı kaydedildi.

Roketin İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlara tepki amacıyla atıldığına dikkat çekilerek Ayaş Tugayı'nın "kısıtlı imkanlar ve sıkı güvenlik baskılarına rağmen yoluna devam edeceği" vurgulandı.

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