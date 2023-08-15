Açık 39.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2023 14:56

Endonezya açıklarında kaybolan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak için iki ahşap sürat teknesiyle açılan ve iki gündür kayıp olan 7 kişiden 6'sının kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya açıklarında kaybolan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]

Yerel arama kurtarma ekibi başkanı, Aceh açıklarında iki gündür aranan kişilere ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp 4 Avustralyalı ve 2 Endonezya vatandaşına sağ ulaşıldığını, mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, kurtarılanların tedavi için Pinang Adası'na sevk edildiği kaydedildi.

Avustralya vatandaşı 30 yaşındaki Elliot Foote'ın karaya çıkmayı başardığı, diğer 3 Avustralyalının ise sörf tahtaları üzerinde yüzerken bulunduğu aktarıldı.

Kurtarılan iki Endonezyalının nasıl hayatta kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Kayıp Endonezyalının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sumatra Adası'nın yaklaşık 150 kilometre batısındaki Nias kentinden Açe açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak isteyen Avustralyalı turist ve Endonezyalı mürettebattan oluşan 17 kişi, 13 Ağustos'ta iki ahşap sürat teknesiyle açılmış, teknedeki 4 Avustralyalı turist ve mürettebattan 3 Endonezyalı sert hava koşulları nedeniyle kaybolmuştu.

ETİKETLER
Endonezya
Sıradaki Haber
Fransa'da acil servisler hiç olmadığı kadar kötü durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden 2 milyonuncu müşteriye sürpriz
16:07
Tırdan otomobilin üzerine tuğla paletleri düştü
15:57
Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü törenle kutlandı
15:59
NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı
15:59
Kırgızistan'da çocukların ruhsal ve ahlaki yapılarına zarar veren paylaşımlar yasaklandı
15:55
İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşı Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı
Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi
Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ