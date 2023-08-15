Hindistan Başbakanı Modi, Manipur'daki şiddet olaylarını çözmeye çalıştıklarını belirtti

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi, Hindistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Manipur'da son zamanlarda meydana gelen şiddet olayları ve ülke ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Manipur'da halkın bir süredir barış içinde olduğunu belirten Modi, eyaletteki şiddet olaylarını çözmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Modi, bölgede şiddet olaylarından birçok kişinin hayatını kaybettiğine, bunun da Manipur'da kalıcı barışın sağlanmasıyla çözüleceğine işaret etti.

Hindistan'da muson yağışlarının yol açtığı doğal afetlere de değinen Modi, "hayal bile edilemeyen krizden" hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Hindistan ekonomisi, 5 yıl içinde ilk 3'te olacak"

Modi, Hindistan ekonomisinin 5 yılda dünyanın ilk 3 ekonomisi arasına gireceğinin taahhüdünü verdi.

İktidara geldiği yılda ekonomilerinin 10. sırada olduğunu hatırlatan Modi, bugün tüm halkın çabalarıyla 5. sıraya çıktıklarını vurguladı.

Modi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu analizlerine dikkati çekerek Hindistan'ın ekonomik olarak ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüzle ilgili soruşturma açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken 60 binden fazla kişi yerinden edildi.