Açık 39.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2023 12:43

Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afrika ülkelerinin, güvenliklerine yönelik tehditlere bağımsız şekilde yanıt verme kapasitesine sahip olmaları gerektiğini belirtti. Şoygu, "Rusya Savunma Bakanlığı, askeri ve askeri-teknik alanında Afrika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edecek" dedi.

Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığının düzenlediği Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Batılı ülkelerin, tek kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından ötürü endişe duyduğuna işaret eden Şoygu, "Tek kutuplu dünyanın çöküşünden ve askeri açıdan güçlü bir rakiple açık çatışmadan korkan Batı, dünya çapında bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Böyle bir politikanın amacı; rakipleri zayıflatmak, kaynaklar üzerindeki kontrolü sürdürmek, kendi yaşam kurallarını uygulamak ve muhaliflerin pekişmesine karşı koymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika ülkelerinin modern silahlı kuvvetlere sahip olmalı"

Afrika ülkelerine ait orduların, daha modern hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, "Afrika ülkelerinin eğitimli, iyi donanımlı ve güvenliklerine yönelik zorluklara ve tehditlere bağımsız olarak yanıt verebilecek modern silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Şoygu, Rusya'nın Afrika'yla askeri alandaki iş birliğini sürdüreceğini dile getirerek, "Rusya Savunma Bakanlığı, askeri ve askeri-teknik alanında Afrika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın askeri kaynakları neredeyse tükendi"

Batılı ülkelerin kapsamlı yardımlarına rağmen Ukrayna ordusunun istediği sonuçları elde edemediğini belirten Şoygu, "Bu durumu, çokça konuşulan (Ukrayna'nın) karşı saldırı ile örneklendirebiliriz. Muharebedeki ilk sonuçlar, Ukrayna'nın askeri kaynaklarının neredeyse tükendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Şoygu, ABD'nin, Ukrayna'ya yardım söylemleri altında ortaklarının cephanelerini tükettiğini vurgulayarak, böylelikle kendi savunma sanayi ürünlerine yeni pazarlar yarattığını kaydetti.

ETİKETLER
Rusya Afrika
Sıradaki Haber
Almanya Dışişleri Bakanı'nı yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor
14:30
Sinop'ta denize girmek yasaklandı
13:56
Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
13:43
Güney Kore'den Japonya ve ABD'ye "Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliği" mesajı
13:40
Hindistan Başbakanı Modi, Manipur'daki şiddet olaylarını çözmeye çalıştıklarını belirtti
14:13
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ