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Dünya
AA 15.08.2023 12:11

ABD: Rusya'da tutuklu olan Amerikalı gazeteci Gerşkoviç'in sağlığı iyi

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, marttan bu yana "casusluk" suçlamasıyla Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'i üçüncü kez ziyaret etti.

ABD: Rusya'da tutuklu olan Amerikalı gazeteci Gerşkoviç'in sağlığı iyi
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği günlük basın toplantısında, Büyükelçi Tracy'nin gazeteci Gerşkoviç'e üçüncü kez ziyarette bulunduğunu belirtti.

Patel, "Büyükelçi Tracy, içinde bulunduğu şartların zorluğuna rağmen Evan Gerşkoviç'in sağlığının iyi olduğunu ve güçlü kaldığını söyledi. Büyükelçilik yetkilileri, Evan ve ailesine gerekli tüm desteği sağlamaya devam edecek. Rus makamlarından, konsolosluğun erişiminin sürekliliğini sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunan ABD'li asker emeklisi Paul Whelan hakkında da konuşan Patel, "Bir kez daha Rusya Federasyonu'ndan, haksız yere tutuklanan Evan Gerşkoviç ve Paul Whelan'ın ivedilikle serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz." dedi.

Moskova'nın Lefortovo Hapishanesi'nde tutulan Gerşkoviç, casusluktan suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Rusya, ABD'li gazeteciyi casuslukla suçluyor

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gerşkoviç'in Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

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