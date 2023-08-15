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Dünya
AA 15.08.2023 13:30

Taliban yönetimi ülkeye hakim olmasının ikinci yılını kutladı

Afganistan'da, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girerek ülkeye hakim olan Taliban, yönetimdeki ikinci yılını kutladı.

Taliban yönetimi ülkeye hakim olmasının ikinci yılını kutladı
[Fotograf: AA]

Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar başta olmak üzere ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenleyerek halkı selamladı.

Taliban mensupları sık sık Taliban lehine, ABD aleyhine sloganlar attı.

Afganistan'ın güneyinde bulunan ve Taliban için sembolik önemi olan Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezdi.

Ayrıca, terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu kutlamalara yönelik tehdit ihtimali nedeniyle Taliban güçleri, kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Afganistan ve Afganistan dışından bazı muhalif kadınlar gruplar halinde Taliban'ı protesto ederek, kendilerine yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girdi

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben 2021 yazında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi hızlanmış ve Taliban da 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girmişti.

Bunun üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban, Afganistan'da hakimiyetini sağlamıştı.

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