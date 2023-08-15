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Dünya
AA 15.08.2023 14:58

Japonya Başbakanı Kişida, 2. Dünya Savaşı sonrası barış taahhüdüne bağlı kalacaklarını belirtti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin, 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde, Japonya'nın savaş sonrası barış taahhüdüne bağlı kalacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida, 2. Dünya Savaşı sonrası barış taahhüdüne bağlı kalacaklarını belirtti
[Fotograf: Reuters]

Kişida, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 78. yılında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, barış çağrısını yineledi.

Japonya'nın savaşın trajedisini bir daha asla tekrarlamama kararlılığına bağlı kalacağını belirten Kişida, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasına, Okinawa'daki "kanlı savaş"a ve Japon halkının çektiği acılar dahil olmak üzere savaş nedeniyle ülkenin uğradığı yıkıma dikkati çekti.

Kişida, Japonya'nın savaş sonrası barış taahhüdüne bağlı kalacağını ve küresel sorunların çözümünde dünya ile işbirliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Japonya İmparatoru Naruhito da Japonya'nın savaş dönemindeki eylemlerinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Geçmişimizi düşünerek ve derin vicdan azabı duygularını akılda tutarak, savaşın yol açtığı yıkımın bir daha asla tekrarlanmamasını içtenlikle diliyorum." ifadesini kullandı.

Törene katılanlar, savaşta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Kişida, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na gitmedi ancak adak gönderdi.

Japonya Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae'nin yanı sıra aralarında bazı eski bakanların da bulunduğu yetkililer tartışmalı Yasukini Tapınağı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore'den tepki

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin "Japonya hükümetinin ve parlamentosunun sorumlu liderlerinin Japonya'nın geçmişteki saldırgan savaşına güzelleme yapan Yasukuni Tapınağı'na adaklar göndermesi veya ziyaretler gerçekleştirmesinden derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Hükümetimiz, Japonya'daki sorumlu kişileri tarihe doğru bir şekilde bakmaya ve eylem yoluyla geçmişe ilişkin gerçek bir pişmanlık göstermeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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