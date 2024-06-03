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Dünya
AA 03.06.2024 21:47

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 4 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 4 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli İsrailli esirler öldü.

Açıklamada, esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta saldırılarını sürdürdüğü sırada, 4 esirin aylar önce birlikte öldürüldüğünü tahmin ettiklerini" söyledi.

Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Gazze Şeridi’nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

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