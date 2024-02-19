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Dünya
AA 19.02.2024 19:06

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesinde yer alan bazı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberine göre, İsrail Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldı ve olay bölgesine ambulanslar sevk edildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

Gaziyye beldesi, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.

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