Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2024 20:57

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan'da Beyrut'un güneyinde sınıra yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarını üstlenerek hedeflerinin Hizbullah'a ait iki silah deposu olduğunu savundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hizbullah'a ait iki silah deposunu vurdu.

Saldırının, İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin güneyine düşen Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel ve el-Udeyse beldelerindeki Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığı paylaşıldı.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre ve İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Sosyal medyada, Gaziyye beldesinde iki ayrı noktada güçlü patlamalar yaşandığı paylaşılmıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri, Afganistan'a özel temsilci atamak için çalışmalara başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor
21:01
CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi
20:56
BM Genel Sekreteri, Afganistan'a özel temsilci atamak için çalışmalara başlayacak
20:51
Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem
21:05
Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
20:27
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, resmi temaslarda bulundu
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ