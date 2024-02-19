Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2024 20:09

Norveç, İsrail'in topladığı Filistin yönetimi vergi gelirlerinin Filistin'e transferini üstlendi

Norveç, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin Filistin'e transferini üstlendiğini bildirdi.

Norveç, İsrail'in topladığı Filistin yönetimi vergi gelirlerinin Filistin'e transferini üstlendi
[Fotograf: AA]

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi adına toplanan vergilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Norveç, İsrail tarafından Filistin yönetimi adına toplanan ve 7 Ekim'den sonra durdurulan süreci üstlendi.

İsrail'in topladığı vergiyi Norveç'e transfer etmesi ve Norveç'in de Gazze için ayrılanın dışındaki meblağı Filistin yönetimine göndermesi şeklinde işleyeceği kaydedilen açıklamada, "Bu geçici plan, Filistin yönetiminin mali açıdan çökmesini önlemede önemli bir rol oynayacaktır." denildi.

Vergi Fonları

İsrail'de Bakanlar Kurulu 3 Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine, 5 Kasım 2023'te ise Filistin yönetimi vergi fonunu almayı reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

ETİKETLER
Norveç İsrail
Sıradaki Haber
Borrell'den Gazze için "acil insani ara" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor
21:01
CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi
20:59
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
20:56
BM Genel Sekreteri, Afganistan'a özel temsilci atamak için çalışmalara başlayacak
20:51
Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem
21:05
Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ