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Dünya
AA 19.02.2024 19:18

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de 31 binden fazla yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
[Fotograf: AFP]

İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla yere hava saldırısı düzenlendiği bilgisi verildi.

Lübnan'da ise 8 Ekim'den bu yana 1000'den fazla yer hedef alındı.

Batı Şeria'da 30 hava saldırısı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sık sık gece baskınları yaptığı işgal altındaki Batı Şeria'da 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'de de hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Söz konusu 31 binden fazla hava saldırısının 26 bini savaş uçaklarıyla, geri kalanları ise helikopter ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenledi.

İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda 66 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve Gazze'deki sivil yapıların yüzde 70'i yıkıldı.

Harabeye dönen Gazze'de 650 binden fazla kişi evini kaybetti, 1,9 milyon Filistinli ise yerinden oldu.

Yerinden olan Filistinlilerin çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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