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Dünya
TRT Haber 19.02.2024 20:25

Borrell'den Gazze için "acil insani ara" açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 üye tarafından İsrail hakkında açıklamanın kabul edildiğini, sürdürülebilir ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Borrell'den Gazze için "acil insani ara" açıklaması
[Fotograf: Reuters]

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki durumu tartıştıklarını belirten Borrell, "26 üye tarafından İsrail hakkında açıklama kabul edildi. Buna göre İsrail Refah'a operasyondan kaçınmalıdır. Bu, oradaki durumu daha da kötü hale getirecek. İsrail ayrıca insani yardımın ulaşmasına izin vermelidir, sivil zayiatından kaçınmalıdır." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, "26 ülke Gazze'de sürdürülebilir ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulundu." diye konuştu.

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