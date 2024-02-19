Borrell'den Gazze için "acil insani ara" açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki durumu tartıştıklarını belirten Borrell, "26 üye tarafından İsrail hakkında açıklama kabul edildi. Buna göre İsrail Refah'a operasyondan kaçınmalıdır. Bu, oradaki durumu daha da kötü hale getirecek. İsrail ayrıca insani yardımın ulaşmasına izin vermelidir, sivil zayiatından kaçınmalıdır." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, "26 ülke Gazze'de sürdürülebilir ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulundu." diye konuştu.