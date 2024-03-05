İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Eriha'daki Akbet Cebr Mülteci Kampı, Kefr Dan ve Kuber beldesiyle, Nablus'taki Balata Mülteci kampları başta olmak üzere baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Akbet Cebr Mülteci Kampı'nda birçok eve baskın gerçekleştirerek arama yaptı. Bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Tulkerim kentine de baskın düzenleyen İsrail güçleri burada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Cenin yakınlarındaki Kefr Dan beldesine iş makineleriyle gelen İsrail ordusu, Nisan 2023'te 3 Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli tutuklu Abdullah el-Mesad'ın evini yıktı.

Kefr Dan baskını sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Esir takasında serbest bırakılanlara gözaltı

Ramallah yakınlarındaki Kuber beldesinde gerçekleştirilen baskınlar sırasında İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi'nin eşi İman Nafi ve Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takasında serbest bırakılan kız kardeşi Hanan el-Bergusi de gözaltına alındı.

Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na da özel birliklerle baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Baskın sırasında çevre binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, çatışmalarda gerçek mermiler kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Balata Mülteci Kampı'na baskını sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yüzünden yaralandı.

Gencin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.