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Bilim Teknoloji
socialmediatoday 05.03.2024 10:21

X’in sesli ve görüntülü arama özelliği IP adreslerini ifşa ediyor

X, yakın zamanda görüntülü ve sesli arama özelliklerini duyurmuştu. Ancak bu özellik kullanıcıların IP adreslerini ortaya çıkarıyor. Peki, bunu engellemek için ne yapmalıyız?

X’in sesli ve görüntülü arama özelliği IP adreslerini ifşa ediyor

Bu haftanın başlarında X (eski adıyla Twitter), sesli ve görüntülü görüşmelerin artık herkesin kullanımına sunulduğunu duyurdu. 

X’in tüm kullanıcılara sesli ve görüntülü arama yapma seçeneğini sunmasının ardından, sistemin arama yaptığında her kullanıcının IP adresini gösterdiği açıklandı.

Bu ayrıntı, X’in resmi duyurusuna Topluluk Notu olarak eklendi:

X’in sesli ve görüntülü arama özelliği IP adreslerini ifşa ediyor

 

X'te aramalar nasıl engellenir?

İlgili ayarlara erişmek için akıllı telefonunuzda önce X uygulamasını açın. 

Doğrudan mesajlarınıza erişmek için kullanılan zarf simgesine dokunun ve ekranın üst kısmındaki ayarlar dişli çarkına tıklayın.

Şimdi size bir dizi seçenek sunulacak. "Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir" yazan kutunun işaretini kaldırarak tüm görüntülü ve sesli aramaları doğrudan engelleyebilirsiniz.

X’in sesli ve görüntülü arama özelliği IP adreslerini ifşa ediyor

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