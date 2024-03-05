Duman 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2024 09:57

ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü

ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük uçağın otoyol yakınına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre beş mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Nashville Polisi, yaptığı açıklamada, tek motorlu küçük uçağın otoyol yakınına düştüğünü açıkladı.

Polis, Nashville kentindeki havaalanının yaklaşık 4,8 kilometre güneyinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan tüm mürettebatın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden polis, kaza mahallinde incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Havaalanı yetkilisi, ilk yardım ekiplerinin kaza mahallinin güvenli olduğunu açıklamasının ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) başlatılan soruşturma kapsamında incelemede bulunacağını ifade etti.

Ulaştırma yetkilileri de otoyolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrailli Bakan'a Gazze'ye ilişkin "derin endişelerini" iletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:14
Borsa güne yükselişle başladı
10:12
Ukrayna: Rusya'ya ait "Sergey Kotov" devriye gemisini vurduk
10:20
Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi
10:10
YKS için geç başvuru süreci başladı
10:01
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu
Osmaniye'de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Osmaniye'de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü
ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ