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Dünya
AA 05.03.2024 09:56

ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrailli Bakan'a Gazze'ye ilişkin "derin endişelerini" iletti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün, Beyaz Saray'da bir araya geldiği İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'a Gazze'deki insani koşullardan duyduğu "derin endişeyi" ve "acilen" rehine anlaşmasına varılması gerektiğini iletti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrailli Bakan'a Gazze'ye ilişkin "derin endişelerini" iletti
[Fotograf: Reuters]

Harris'in Gantz ile görüşmesi, ABD Başkan Yardımcısının İsrail'i Gazze'ye yardımların girişine izin vermediği için eleştirmesi ve derhal ateşkes çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Harris'in İsrail'i ABD ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde "Gazze'ye insani yardım akışını arttırmak ve ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak" için "ek tedbirler almaya" çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Yardımcısı Harris'in Gazze'deki insani koşullar ve yakın zamanda Gazze'nin kuzeyinde bir yardım konvoyunun vurulmasına dair derin endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

"Başkan Yardımcısı, rehine anlaşmasına varılmasının aciliyetini görüştü ve İsrail'in rehine görüşmelerine yönelik yapıcı yaklaşımını memnuniyetle karşıladı." denilen açıklamada, Harris'in ayrıca Hamas'a da rehinelerin serbest bırakılması, altı haftalık acil ateşkes ve Gazze genelinde insani yardımların artırılmasıyla sonuçlanacak şartları kabul etmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki durumun da ele alındığına işaret edilen açıklamada, Harris'in burada herhangi bir büyük askeri operasyon öncesinde "inandırıcı ve uygulanabilir bir insani yardım planına duyulan ihtiyacı" dile getirdiği vurgulandı.

Kamala Harris, dün, Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Koşullar insanlık dışı ve ortak insanlığımız, bizi harekete geçmeye zorluyor." diye konuşmuştu.

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