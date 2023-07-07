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Dünya
AA 07.07.2023 19:51

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerleri, Filistinlilerin cuma namazı sonrası Ramallah'ın batısındaki Ümmü Safa köyünde düzenlediği işgal ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateşle göğsünden gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ramallah'taki İstişari Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Filistinlinin, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, 1 Filistinliyi yaralamıştı.

Filistinliler her hafta cuma günü işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenliyor. ​​​​​​​

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor.

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