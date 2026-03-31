İsrail ordusu: İran'da 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 400 mühimmat kullandık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran genelinde bir saldırı dalgasını tamamladığı kaydedildi.

İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanılarak Tahran yönetimine ait 170 hedefin vurulduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda, çeşitli silahlar için bileşenlerin üretildiği merkezi bir tesis, insansız hava aracı (İHA) motorlarının üretimi için kullanılan tesisler ve silah bileşenlerinin geliştirildiği sanayi, araştırma ve geliştirme tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

İran'ın batısındaki Dehgülan kentinde Besic kampının da hedef alındığı savunulan açıklamada, Senendec kentinde de İran güçlerine karşı saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.