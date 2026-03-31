AA 31.03.2026 00:28

Belçika'da Senato'nun ilga edilmesine yönelik ilk adım atıldı

Belçika'da federal parlamentonun üst kanadı Senato'nun ilga edilmesine yönelik ilk adım atıldı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Belçika'da Senato'nun Kurumsal İlişkiler Komitesi, Anayasa değişikliği prosedürünü belirleyen Anayasa'nın 195. maddesinin düzenlenmesi teklifini onaylayıp, Senato'ya sundu.

Ülkenin federal hükümetini oluşturan 5 partinin yanı sıra muhalefetteki çoğu partiden de destek alan teklif, Senato'nun ilga edilmesine yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Senato'da 3 Nisan'da yapılması planlanan oylamada kabul edilmesi öngörülen teklifin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisince de onaylanması bekleniyor.

Bu süreçten sonra Senato'nun ilga edilmesine yönelik ayrı tasarının da parlamentonun iki kanadı tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Sürecin pürüzsüz işlemesi durumunda Belçika Senatosu'nun 2029'da ilga edilmesi bekleniyor.

Senato, daha çok danışma ve denetim gibi roller üstleniyor

Belçika'da 2014'te yapılan reformlardan sonra yetkileri ciddi şekilde azalan Senato, bugün daha çok danışma ve denetim gibi roller üstleniyor.

Senato'nun ilga edilmesini destekleyen partiler, kurumun sınırlı rolü bulunduğunu belirterek, buna karşılık maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.

Federal hükümet ortakları, Haziran 2025'te 60 üyesi bulunan Senato'nun ilga edilmesine yönelik anlaşmaya varmıştı.

