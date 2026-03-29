DMM, "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddiasını yalanladı

Açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapıldı.

"Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparıldığı belirtildi.

İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

İddialarda kullanılan görselin mevcutta hizmet veren hastane binası olmadığına da dikkat çekildi.

Ayrıca, kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir.



— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 29, 2026




