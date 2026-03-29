AA 29.03.2026 19:45

DMM, "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddiasını yalanladı

Bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" yönündeki iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapıldı.

"Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparıldığı belirtildi.
İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

İddialarda kullanılan görselin mevcutta hizmet veren hastane binası olmadığına da dikkat çekildi.
Ayrıca, kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

 


 

