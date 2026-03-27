Kayseri'de polisten kaçan iki alkollü sürücüye 920 bin lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda E.T. idaresindeki kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan takibin ardından Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.T'ye 685 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 5,5 yıl el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yarım saat sonra ikinci olay

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı'nda polis ekiplerinin ihtarını dikkate almayan A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibi sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak'ta durdurulan aracın sürücüsü A.D'nin de alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "ardışık olarak birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirmek" ihlallerinden 235 bin lira para cezası yazıldı.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan A.D'nin aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.