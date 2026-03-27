Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.03.2026 06:56

Kayseri'de polisten kaçan iki alkollü sürücüye 920 bin lira ceza kesildi

Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki alkollü sürücüye toplam 920 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda E.T. idaresindeki kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan takibin ardından Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.T'ye 685 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 5,5 yıl el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yarım saat sonra ikinci olay

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı'nda polis ekiplerinin ihtarını dikkate almayan A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibi sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak'ta durdurulan aracın sürücüsü A.D'nin de alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "ardışık olarak birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirmek" ihlallerinden 235 bin lira para cezası yazıldı.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan A.D'nin aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
İran'dan sporculara 'düşman ülkelere' seyahat yasağı
07:55
Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi
07:50
Küba'ya insani yardım götüren iki sivil tekne kayboldu
07:02
Trump'ın kararı sonrası petrol fiyatlarında gerileme
06:59
Kağıthane'de park halindeki minibüs yandı
06:59
ABD ve İsrail, İran'ın füze tehdidini vurdu ancak bitiremedi
Gazze'de su krizi devam ediyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ