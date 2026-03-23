Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 23.03.2026 14:36

AK Parti Genel Sekreteri İnan: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Yeşilay’ın vekili” sözlerine sert yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu sorununa dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu.

Bu tablonun aileler üzerinde derin bir acı oluşturduğunu belirten İnan, yaşananların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti:

“Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir’in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz… Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz; aramızdaki fark tam olarak bu! Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimiz Yeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay…”

ETİKETLER
AK Parti İzmir Yeşilay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ