Batı Karadenizliler İstanbul'da iftar programında bir araya geldi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'den 11 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu, Karabük ve Düzce belediye başkanları, çok sayıda milletvekili, bürokrat, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Karadeniz'in birlik ve beraberliğini tebrik ettiği telgrafının okunmasıyla başladı.

Batı Karadeniz Konseyi İstanbul Başkanı ve Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren özel bir zaman olduğunu belirtti.

Çolakoğlu, İstanbul'da Batı Karadenizli hemşehrilerin güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduğunu belirterek, bu birlikteliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli teminatlarından biri olduğunu ifade etti.

İstanbul'daki seçmen kitlesinin yüzde 42'sinin Batı Karadeniz kökenli olduğuna ve bu büyük kitlenin yüzde 12'sini Kastamonuluların oluşturduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, metropolde omuz omuza sergilenen bu duruşun aynı zamanda İstanbul'un da en büyük teminatı olduğunu anlattı.

Çolakoğlu, Batı Karadeniz'in Fatih Sultan Mehmet Han'dan Enver Paşa'ya, Şehit Şerife Bacı'dan Halime Çavuş'a kadar, devleti ve milleti dara düştüğünde daima saf tutan nice önemli değerler yetiştirdiğini kaydetti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Çolakoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" nidasıyla başlayan dizelerinin milletin bağımsızlık iradesini ve ortak değerlerini temsil ettiğini aktardı.

Çolakoğlu, Kastamonulular Platformu ve Batı Karadeniz Konseyinin hedeflerine de değinerek, "Hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Batı Karadeniz bırakmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte gençlerin dinamizmi ve kadınların vizyonu önemli bir güç kaynağı." ifadelerini kullandı.