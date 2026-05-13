Dünya
AA 13.05.2026 20:36

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kuveyt’in İran teknesine müdahalesi yasa dışı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt’in “Bubiyan Adası'na sızmaya girişiminde bulunduğunu” açıkladığı İran teknesine müdahalesini “yasa dışı” olarak nitelendirerek karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Kuveyt’in, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı silahlı bir grubun "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemlerde bulunmak amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya girişiminde bulunduğuna yönelik açıklamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Arakçi, “Açık bir şekilde anlaşmazlık yaratma girişimiyle, Kuveyt bir İran teknesine yasa dışı bir saldırı düzenledi ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt’in müdahalesine tepki gösteren Arakçi, “Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti.” bilgisini paylaştı.

İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirten Arakçi, "Karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" kaydetti.

Kuveyt ile İran arasında "tekneyle sızma girişimi" iddiası

Kuveyt, 12 Mayıs’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup olduğu belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığını duyurmuştu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise iddiaların asılsız olduğunu ve söz konusu 4 İranlının deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Kuveyt kara sularına girdiği ancak Kuveyt’in bu konuyu “siyasi propaganda” haline dönüştürdüğü ifade edilmişti.

