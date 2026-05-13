Gündem
TRT Haber 13.05.2026 21:43

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 37. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 37. duruşmasında bir kısım sanıkların savunmaları alındı.

Silivri'deki İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası'nın 37'nci oturumu tamamlandı.

77’si tutuklu 414 sanıklı davanın 37'inci oturumu, tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha'nın savunması ile başladı. Büyükçulha, hakkındaki iddiaları reddetti.

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı oteldeki görüntülerine dair, "Havuz ve spor için oteldeydim. karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik o kadar" dedi.

İmamoğlu'nun yargılandığı 'casusluk' davasında ara karar
Oturumda, Kültür AŞ'de Satın Alma Müdür Vekili olarak görevli olan Gökhan Köseoğlu da savunma yaptı.

İddianamede yer alan birtakım usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülkiye müfettişine aktardığını söyledi. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

37. oturum ile birlikte 50 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Dava kapsamında,, Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor.

