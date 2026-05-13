Dünya
AA 13.05.2026 22:09

Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu kuvvetli fırtına, elektrik kesintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçlar devrilirken, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasına bağlı olarak ilk belirlemelere göre Prayagraj kentinde 16, Bhadohi'de 6, Budaun'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, hasar tespit ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

