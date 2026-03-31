Filistin’den İsrail Meclisinde onaylanan "idam cezası" yasasına sert tepki

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kanun tasarısının kabul edilmesinin sert bir şekilde kınandığı ve reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yasanın uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği ve Filistinlilere yönelik işlenmiş bir "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

İdam kararının tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtilen açıklamada, bu hamlenin Filistin halkının iradesini kırmaya gücünün yetmeyeceği ifade edildi.

Filistin Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma İsrail'in hesap vermesi için ciddi bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla karara tepki gösterdi. Açıklamada, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtilirken, uluslararası toplumdan İsrail'in cezalandırılması ve Filistinli esirlerin korunması için harekete geçmesi istendi

Fetih Hareketi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise idam cezasının onaylanmasının "öldürme politikalarının yasallaştırılması" ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, yasanın esir hareketinin tarihindeki "en tehlikeli aşama" olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, yasayla birlikte cezaevlerindeki işkence ve kötü muamelenin "yasallaştırıldığı" ve Filistinlilere yönelik sistematik bir infaz mekanizması kurulduğu vurgulandı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.