Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 23:31

İşgalci İsrail'in Lübnan'da bir pazar yeri ve evi hedef alması sonucu 8 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir pazar yeri ile evi bombalaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

[Temsili fotoğraf:]

İşgalci İsrail ordusu, başta güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı sivil yoğunluğunun yüksek olduğu Bint Cubeyl ilçesinin merkezinde bir pazar yerini hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şehabiye beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ