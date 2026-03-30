Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 21:22

BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini terk etmeleri için sistematik baskı oluşturuluyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin uyguladığı şiddetin Filistinliler üzerinde evlerini ve topluluklarını terk etmeleri için sistematik bir baskı oluşturduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddeti sonucu, Batı Şeria’da Beytüllahim’e bağlı Nehalin beldesinde Filistinli bir ailenin, dışarıdaki araçların ateşe verilmesi nedeniyle evin içinde mahsur kaldığını aktaran Dujarric, yangının söndürülerek ailenin komşuları tarafından kurtarıldığını belirtti.

Dujarric, "Bu tür olaylar sıklaşmaya başladı ve Filistinliler üzerinde evlerini ve topluluklarını terk etmeleri için sistematik bir baskı oluşturuyor." dedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetinin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere yol açarak insani ihtiyaçları derinleştirdiğine dikkati çeken Dujarric, bu tür yasa dışı saldırıların faillerinin hesap vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

Sözcü, ayrıca İsrail tarafından insani yardım operasyonlarına getirilen aşırı kısıtlamalar konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, İsrail’in, insani yardım operasyonlarını engelleyen politikaları tersine çevirmesi, insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişine izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Tahran’da patlamalar meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
