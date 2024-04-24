İsrail ordusu iki tugayını Gazze'ye naklettiğini duyurdu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, kuzeyde talimlerle hazırlanan biri zırhlı biri piyade iki tugayın destek için Gazze Şeridi'ne nakledileceği ifade edildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze'ye nakledilen iki tugayın, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen ordu hattı "Netzarim" koridoru ile insani yardımların aktarılması için ABD'nin desteğiyle denize kurulan geçici iskele hattında görev yapacağını duyurdu.

Ayrıca 7 Nisan'dan itibaren Gazze'de bu iki noktada görev yapan Nahal Tugayı'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah saldırısı için talim yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız şekilde devam eden İsrail ordusu, son 24 saat içinde 50 noktayı havadan bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusu, 7 Nisan'da, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridorda Nahal Tugayı'nı bıraktığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 201 gündür devam ediyor. Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise en az bir kere zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.