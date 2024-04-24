Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2024 12:10

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Rusya'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un soruşturma süresince tedbir amaçlı tutuklu kalmasına karar verildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı
[Fotograf: AA]

Moskova Şehir Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un, soruşturma yetkililerinin talebi üzerine tedbir için 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

İvanov'un Savunma Bakanlığına bağlı kurumların inşaatı ve onarım çalışmalarıyla ilgili projeleri yönettiği belirtildi.

Bakan Yardımcısı İvanov'un suç ortağı olduğu öne sürülen Sergey Borodin için de 23 Haziran'a kadar tutuklanması yönünde karar alındı.

Olay

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da önceden bilgilendirildiğini söylemişti.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Avustralya'daki kilise saldırısına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj
12:20
Çankırı Kültür Evi ziyaretçilerini nostaljik yolculuğa çıkarıyor
12:18
ASELSAN 86 ülkeye ürün ihraç ediyor
12:06
İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
12:06
Bakan Güler, Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Tuan'ı kabul etti
Karaman'da "Binbir Kilise" olarak bilinen alanda dini yapılar bulundu
Karaman'da "Binbir Kilise" olarak bilinen alanda dini yapılar bulundu
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ