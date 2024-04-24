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Dünya
AA 24.04.2024 12:05

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AP]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'ün yanı sıra Nablus, Cenin, El Halil ve Ramallah kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 15 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı

Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 445'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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