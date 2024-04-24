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Dünya
AA 24.04.2024 12:38

Avustralya'daki kilise saldırısına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı

Avustralya polisi, 15 Nisan'da Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Avustralya'daki kilise saldırısına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Komiser Yardımcısı David Hudson, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sydney'in güneybatısındaki muhitlere 400'den fazla polis memuruyla operasyon düzenlendiğini belirten Hudson, gözaltına alınan 15-17 yaşlarındaki 7 gencin "aşırıcı ve şiddet yanlısı bir ideolojiden etkilendiğini" öne sürdü.

Hudson, gözaltına alınanların, halk için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan yakalanmıştı.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü, 16 Nisan'da saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağını bildirmişti.

Polis, 17 Nisan'da, saldırının hemen sonrası kilise çevresinde toplanarak olay çıkaranlarla ilgili ilk gözaltının yapıldığını, 19 yaşındaki bir kişinin evinden gözaltına alındığını aktarmıştı.

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