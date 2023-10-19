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Dünya
AA 19.10.2023 22:54

İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız" dedi.

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Hagari ayrıca, 100'ü aşkın İsraillinin kayıp olduğunu ve ailelerine bu konuda bilgi verildiğini aktardı.

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