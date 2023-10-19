Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 22:35

AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Belçika'daki saldırıların ardından AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı bulunmayan kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmayı hedefliyor.

AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Johansson, İsrail-Filistin çatışması sürerken Fransa'nın Arras ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle bakanların AB'yi terör tehlikesinden uzak tutma konusunu masaya yatırdığını söyledi.

AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Johansson, "Brüksel'deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus'tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.

Johansson, geri göndermeleri düzenleyen direktifin 2008 tarihli olduğunu ve kısa süre içinde revize edilmesi için çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Üye ülkelerin artırdığı iç sınır kontrolleri

Johansson son dönemde İtalya, Slovenya, Almanya gibi ülkelerin iç sınırlarda kontrolleri artırmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Şengen bölgesinde çok fazla sorunumuz var. İç sınır kontrolleri de bunlardan biri" dedi.

"Bunlardan kaçınmalıyız" diyen Johansson, ekibinin bu konuda bir rapor hazırladığını, kısa süre içinde üye ülkelere tavsiyelerde bulunacağını belirtti.

Johansson, AB'nin düzensiz göçle mücadelesinde Türkiye ve Bulgaristan'ın çok iyi işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Fransa Belçika İsrail Filistin - İsrail Çatışması Almanya Slovenya İtalya Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Göç
Sıradaki Haber
Lübnan sınırında İsrail ateşi nedeniyle mahsur kalan 6 gazeteci kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek
22:40
Lübnan sınırında İsrail ateşi nedeniyle mahsur kalan 6 gazeteci kurtarıldı
22:05
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
22:11
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
21:11
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
21:08
İskoçya Başbakanı Yusuf'tan, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarına değinmeyen İngiliz Bakan'a tepki
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ