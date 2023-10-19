AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Johansson, İsrail-Filistin çatışması sürerken Fransa'nın Arras ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle bakanların AB'yi terör tehlikesinden uzak tutma konusunu masaya yatırdığını söyledi.

AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Johansson, "Brüksel'deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus'tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.

Johansson, geri göndermeleri düzenleyen direktifin 2008 tarihli olduğunu ve kısa süre içinde revize edilmesi için çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Üye ülkelerin artırdığı iç sınır kontrolleri

Johansson son dönemde İtalya, Slovenya, Almanya gibi ülkelerin iç sınırlarda kontrolleri artırmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Şengen bölgesinde çok fazla sorunumuz var. İç sınır kontrolleri de bunlardan biri" dedi.

"Bunlardan kaçınmalıyız" diyen Johansson, ekibinin bu konuda bir rapor hazırladığını, kısa süre içinde üye ülkelere tavsiyelerde bulunacağını belirtti.

Johansson, AB'nin düzensiz göçle mücadelesinde Türkiye ve Bulgaristan'ın çok iyi işbirliği içinde olduğunu kaydetti.