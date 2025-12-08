Kamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştu

Dışişleri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün katılımıyla Ankara’da düzenlenen “Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı”nda Türkiye’de yatırımı bulunan küresel teknoloji firmalarının Türkiye temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, “son yıllarda teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı gelişmelerin uluslararası ilişkileri de dönüştürücü bir tesir yarattı. Devletler için stratejik bir alan haline gelen teknolojik dönüşümün tabiatıyla diplomasi pratiklerini da yeniden şekillendirdi ve neticede “teknoloji diplomasisi” kavramıyla tanıştık. Bakanlığımız ve dış temsilciliklerimiz bu dönüşüme hızlı biçimde intibak etti ve katkı sunmaya başladı. Özel sektörden alacağımız geri bildirimler yalnızca yerel düzeyde değil uluslararası ilişkilerimizi de şekillendirebilecek girdiler sağlayacaktır” ifadelerini kullanarak katılımcılara davete icabet ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da, “Açıkkapı politikasıyla tüm global şirketlerle yüksek düzeyde iletişimde olduklarını veTürkiye’de Ar-Ge yaparak, işbirliği içerisinde dünya pazarına hizmet vermek isteyenfirmalara destek olduklarını” dile getirerek, “özel sektör temsilcilerinin geri bildirimlerinin hassasiyetle değerlendirildiğini” kaydetti.

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise, “özel sektör ve kamu arasındaki etkileşime katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu” dile getirdi ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelinin dünyaya yansıtılmasında, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının yapıcı rolünün altını çizdi; AIPA’nın yerel, ulusal, bölgesel ve küresel yapay zekâ toplulukları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmaya yönelik düzenlediği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı’nın düzenli aralıklarla sürdürülmesinin kamu-özel sektör iletişiminin derinleşmesine katkı sağlayacağı konusunda mutabık kalındı.