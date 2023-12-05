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Dünya
AA 05.12.2023 19:07

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a girdiğini ileri sürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki “Han Yunus’a girdiğini” iddia etti

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a girdiğini ileri sürdü
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde Filistin direniş hareketi Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ekim’den itibaren Gazze’ye yönelik kara harekatına başlayan ve Gazze’nin kuzey bölgesinde işgale girişen ordu birliklerinin, dün geceden itibaren güney bölgesindeki en büyük kent olan Han Yunus’a da girdiği öne sürüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, “Cibaliya'nın kalbindeyiz, Şucaiye’nin kalbindeyiz ve dün geceden itibaren de Han Yunus'un kalbinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, bugünün, kara harekatına başlanmasından bu yana, hava ve kara saldırıları ile birlikte “en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün” olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus’a girdiğine ilişkin Filistin direniş grupları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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